Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu, Kimya Teknolojileri Programı öğrencileri için Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne teknik gezi düzenledi.

Müdür Yrd. Öğr. Gör. Vedat Çetin gözetiminde Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne düzenlenen gezide Meslek Yüksekokulu öğrencileri İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan üretim fabrikasını, Emet Bor İşletme Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Savaş ve ilgili birim sorumlusu mühendislerle birlikte gezerek bor üretimini ve fabrikadaki alet ekipmanları incelediler. Yapılan sunumla fabrikayla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi oldular.

Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd. Öğr. Gör. Vedat Çetin, Emet Bor İşletme Müdürlüğü yetkililerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, “Öğrencilerimiz bu geziyle okulda aldıkları teorik eğitimi uygulamalı olarak sahada görme fırsatı yakalamışlardır” dedi.

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