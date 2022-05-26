Altıntaş’ta 10 bin okul projesi etkinlikleri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 10 bin okul projesi çerçevesinde okullarda etkinlikler gerçekleştirildi.

Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi çerçevesinde Çayırbaşı Şehit Yaşar Çakır İlkokulu ve Ortaokulunda, Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bilim şenliği, müzik, eğlence programı ve yangın tatbikatı olmak üzere bir dizi gerçekleştirildi.

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