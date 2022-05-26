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Başkan Doğan: ” İlçemizin 60 yıllık köhnemiş alt yapısını modernize edeceğiz”

İHA

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin 60 yıllık köhnemiş alt yapısını modernize ederek halk ve gelecek nesiller için sağlıklı bir kent imar edeceklerini belirtti.

Başkan Doğan: ” İlçemizin 60 yıllık köhnemiş alt yapısını modernize edeceğiz”

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin 60 yıllık köhnemiş alt yapısını modernize ederek halk ve gelecek nesiller için sağlıklı bir kent imar edeceklerini belirtti.
İlçede alt yapı modernizasyonu çalışmaları kanalizasyon çalışmaları ile başlarken, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan çalışmaları her gün çalışmaları yerinde takip ediyor. Proje çerçevesinde ilçe kanalizasyonu, içme suyu şehir şebeke hattı, yağmur kanalları hatları yenilenirken, projede ilçe merkezinde büyük su depoları yapım işlerinin yanında Emet göledinden ilçeye verilecek içme suyu getirme çalışmaları da yer alıyor.
Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Gazi Emet ilçesini modern bir alt yapıya kavuşturup, evlerde sağlıklı dağ suyu içirilerek sağlıklı ve modern bir kent yapmak için kararlı olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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