Hisarcık MYO’da voleybol ve masa tenisi turnuvaları

Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda Büyük Zaferin 100. Yılı etkinlikleri ve Gençlik Haftası çerçevesinde voleybol ve masa tenisi turnuvaları gerçekleştirildi.

Voleybol ve masa tenisi turnuvalarına öğrenciler ve Meslek Yüksekokulu personeli yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen karşılaşmalar sonucunda masa tenisi öğrenci kategorisinde, Semih Enes Koçlar birinci, Ferhat Uzun ikinci, Soner Kuzu üçüncü oldu. Masa Tenisi personel kategorisinde ise, Nuri Uslu ilk sırayı alırken, Hüseyin Arslan ikincilik, Fatih Erkul da üçüncülük elde etti. Öğrenciler arasında Zafer Kupası adıyla düzenlenen voleybol turnuvasında ise Asarcık Edition takımı şampiyonluğa uzandı. Kartal ikinci, Filenin Tapucuları ise üçüncü sırayı aldı.

Turnuvalar sonunda dereceye giren öğrencilere kupaları ve madalyaları Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar ile Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Tevfik Karaşahin ve Öğr. Gör. Yeter Akkaya tarafından verildi.

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