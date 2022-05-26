Emet Belediyesinden çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları

Emet Belediyesi park bahçeler amirliği bünyesinde görevli tüm işçilerin katılımıyla ilçede genel çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar çerçevesinde ilçe merkezi ile kaldırım ve yol kenarlarındaki otların temizlenmesi yanında ilçe geneli geçtiğimiz yıllarda dikilen lavanta, ıhlamur ağaçları ile diğer ağaçların bakım ve temizlikleri gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Sami Demirsöz ve Murat Uyanık koordinesinde yürütülen çalışmalar ile belediye şelale sosyal tesisleri, park ve şehitlik mevkilerinde, ilçe geneli park, oyun parkları, süs havuzları ve benzeri alanlarda da çalışmalar yürütülüyor.

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