Dumlupınar’da ana sınıfı öğrencilerinin mezuniyet sevinci

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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Gazi İlkokulu ana sınıfının yılsonu programı ve mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Ana sınıfı öğrencileri için düzenlenen mezuniyet törenine Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve öğrenci velileri katıldı.

Program minik öğrencilerin dans ve oyun gösterilerinin ardından cübbe ve kep töreni ile program sona erdi.

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