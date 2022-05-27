Hisarcık’ta papatya ailelerin gelir kaynağı oldu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde aileler dağlardan ve boş nadas tarlalardan topladıkları papatyaları kilogramı 60 liradan satıyorlar.

İlçede özellikle kadınlar dağlık kesimlerinde ve boş tarlalarda kendiliğinden doğal olarak yetişen papatyaları toplayıp eve getirdikten sonra kafa kısımlarını kopartıp özenle temizleyip kurutarak alım için ilçeye gelen tüccarlara kilosunu 60 TL’den satıyorlar.

İlçede papatya toplayan İsmail Acar, papatyanın önemli bir geçim kaynakları olduğunu ve her yıl mayıs ve haziran aylarında dağlara ve boş arazilere papatya toplamaya çıktıklarını söyledi.

Sabah erken saatlerde papatya toplamak için araziye çıktıklarını ve hava ısınıncaya kadar topladıkları papatyaları eve getirip işlediklerini anlatan Acar,” Bin bir zahmetle topladığımız papatyaları satışa hazır hale getirmek için büyük emek veriyoruz. Eve getirdiğimiz papatyaların birer birer kafalarını koparıp ayıklıyor, güneşte kuruttuktan sonra da, ilçeye İzmir’den gelen alıcılara satıyoruz. Kilogramını 60 liradan satarak evimize ek gelir sağlıyoruz” dedi.

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