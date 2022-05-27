Kütahya´da '15´inci Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali'



KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi´nde (DPÜ) 15´inci kez 'Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali' düzenlendi. Öğrenciler, festivale çizdikleri desen ve çizgi karakterlerle aynı kostümleri giyerek katıldı.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi´nde '15'inci Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali' başladı. 3 gün sürecek festival kapsamında yaklaşık 50 öğrenci, kendi tasarladıkları çizgi film karakterlerinin kostümleriyle yürüyüş yaptı. Öğrenciler, kendi çizimlerini ise sektör temsilcilerine tanıtmak için fakülte binası duvarlarına astı. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, festivalin geleneksel hale getirildiğini belirterek, bütün koridorların öğrenciler tarafından yapılan sanat eserleri ve çizimlerle dolduğunu söyledi. Uysal, "Özellikle uluslararası öğrencilerin ve akademisyenlerin katkı vermesi festivali farklı bir noktaya taşıdı. Öğrencilerimiz kendi yaptıkları kostümleri giymişler. Çok farklı bir manzara ile karşılaştım. Festivalin üniversitemize çok değer kattığını gördüm" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ise çizgi film ve animasyon sektörünün Türkiye´de hızla büyüdüğünü belirtti. Festivale yurt içinden ve dışından akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra profesyonel olarak çalışan oyun ve animasyon şirketlerinin temsilcilerinin katıldığını belirten Mercin, "İtalya, Fransa ve İspanya´dan 10 öğretim görevlisi ve 30 öğrenci misafirimiz var. Festivali renklendirmek için öğrencilerimizin yaptığı desen, çizim ve karakter çalışmalarının yanı sıra çizgi film ve animasyonları da gösteriyoruz" diye konuştu.

Festivale `Dracula´ kostümüyle katılan Orçun Uğur, "Karakterleri kendimiz seçtik. 'Dracula´nın bana daha fazla yakışacağını düşündüm" diye konuştu.

Bölümün bilinirliğinin artması açısında önemli etkinlik olduğunu söyleyen öğrencilerden Berra Erkan da "Çok bilindik bir bölüm değil. Festivale katılan animasyon şirketleri staj ve iş anlamında bizim için çok önemli. Onların bizi tanımasını ve yaptığımız işleri görmelerini sağlıyor" dedi.

Ayşenur Gök ise kostümündeki tüm parçaları kendisinin hazırladığını dile getirerek, "Kostümleri hazırlamak biraz zor oldu. Küçük bir öğrenci evinde hazırladım. Pelerini dikmek ve makyaj yapmak zevkliydi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-05-27 14:29:14



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