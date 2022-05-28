Kütahya’da “İl Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu” toplantısı, Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzenlenen ‘’İl Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu’’ toplantısı Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında Kütahya Belediyesi Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurum amirlerinin katılımı ile Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Programla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Sağlıklı bireylerden oluşan bir topluma ulaşmayı hedefleyen, sağlıklı topluma ulaşmak için de sektörler arası iş birliğini kuvvetlendiren politikaların geliştirilmesi amacıyla yapılan obezite kontrol çalışmaları uzun soluklu çalışmalar olup sağlık, eğitim, ulaşım, pazarlama, iletişim, şehirleşme, gıda, spor gibi birçok alanı doğrudan ilgilendiren ayrıntılı çalışmalardır. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat programı, politika, kontrol programı ve eylem planı ana başlıklarını içermektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.