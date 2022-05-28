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Rektör Kazım UYsal: "Dünyayı sanatla ve sanatçıyla değiştirebiliriz"

İHA

Rektör Kazım UYsal: "Dünyayı sanatla ve sanatçıyla değiştirebiliriz"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 15.’si düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası çerçevesinde gerçekleştirilen Çizgi Film ve Animasyon Festivali için açılış töreni yapıldı.
GSF Ahmet Yakupoğlu Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, KGSMYO Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Festivalin açılış konuşmasını yapan DPÜ ULMER Müdürü Dr. Öğr. üyesi Muhammed Yunus Şişman,” Güzel Sanatlar Fakültemizin bu yıl 15.'sini düzenlediği Çizgi Film Animasyon Festivaline başlamadan önce dünkü şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. GSF’nin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmesini ve yurt içi ve yurt dışında bir çok faaliyete devam etmesini bugün bir kez daha tecrübe etmiş olduk. Bugüne kadar birçok sanatsal projeyi gerçekleştirmiş bulunmaktalar. Bu festival de bunun en önemlilerinden bir tanesi. Üç güne yayılan festivalimizde öğrencilerimiz kendi emekleriyle oluşturdukları eserleri, özel sektördeki alanındaki uzmanlara takdim etme şansı bulacak” dedi.

“DPÜ sanata ve sanatkara çok önem veren bir üniversite”
Törende bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, “Şu an karşımda çok iç açıcı, mutlu eden ve rengârenk bir manzara var. Bu etkinliğe sebep olan herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle Fransa İtalya, İspanya’dan gelen misafirlerimizi de canı gönülden selamlıyorum. Kendileri burada olmaktan dolayı çok mutlular. DPÜ özellikle sanata ve sanatkara çok önem veren bir üniversite. Bunu sözle değil, yaptığımız işlerle gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Sadece ulusal bazda değil uluslararası bazda da çok önemli projelere imza atıyoruz. Gerek akademisyen arkadaşlarımı, gerekse öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

"Dünyayı sanatla ve sanatçıyla değiştirebiliriz"
Dünyayı sanatla ve sanatçıyla değiştirebileceklerine dikkat çeken Rektör Uysal,” Farklı olmak ve farklılığı kabul etmek çok güzel bir şey. Dünyada 78 milyar insan var. Hepsi farklı, hepsinin parmak izi farklı, dokusu farklı, hiçbir insan hiç birinin aynısı değil, bu farklılık aslında varlık âleminin her şeyine şahit. Bu farklılıklar içerisinde bir birlik var. Farklı olmanın yanında farklı düşünceler, farklı kültürler ve farklı medeniyetleri de kabul edeceğiz. Bundan dolayı insanların, milletlerin, devletlerin bir araya gelmelerini ve proje üreterek beraber çalışmalarını çok önemsiyorum. Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler çok köklü, tarihsel derinliği olan milletler ve devletler. Oradan akademisyenler ve öğrenciler bize geldiler, bizler de tarihin en köklü, en derin, en parlak milletlerden devletlerden bir tanesiyiz. Avrupa’da özellikle bu köklü medeniyetler bir araya geliyorlar, bu farklılıklar içerisinde insani değerler üretiyoruz. Hepimizin hoşuna giden sanat eserleri ortaya koyuyoruz. İşte dünyayı değiştireceksek bunu sanat ve sanatçıyla başarabileceğimize inanıyorum. Sanat insanın içindeki güzelliklerin, var olan iyiliklerin dışa yansımasıdır. O iyilikler dışarı yansıyor, bizler de ona sanat eseri diyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Sanat ve sanatkara değer vermek insani bir görevdir"
Sanat ve sanatkara değer vermenin insani bir görev olduğunu söyleyen Uysal,” Tüm canlılar içerisinde, sanata bakıp sanatkarı anlayabilen bir canlı yok. Tüm canlılar içerisinde esere bakıp ustayı takdir eden bir canlı yok. Tüm canlılar içerisinde kendi yaptığı sanata bakıp keyif alan yaptığı sanatın başkaları tarafından görülüp takdir edildiğinde zevk alan başka bir canlı yok! İnsan farklı o zaman sanat ve sanatkara önem vermek insani bir görevdir. DPÜ olarak da bu insani görevi yapıyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu festivalin çok verimli geçmesini niyaz ediyorum” diye konuştu.
Konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve davetliler festival çerçevesinde öğrenciler, akademisyenler ve Kütahyalı sanatçıların eserlerinden oluşan sergileri gezdiler ve sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldılar.

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