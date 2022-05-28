Hisarcık’ta 4-6 yaş grubu Kuran Kursları'nda kadim oyunlar şenlikleri

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı 46 yaş grubu Kuran Kursu öğrencilerini teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla kadim oyunlar şenlikleri düzenlendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, ”Diyanet İşleri Başkanlığıın başlattığı uygulamayla ihtiyaç odaklı kuran kurslarında okuyan teyzeler teknolojinin olmadığı çocukluk dönemlerinde oynadıkları oyunları yeni nesillere ulaştırmak için 46 yaş kurslarımıza gelerek çocuklara öğretiyorlar. Böylelikle çocuklar teknoloji bağımlılığından uzaklaşmış oluyor. Programı ilçemiz merkez Hisarcık 46 yaş grubu Kuran kursu, karşı Karşıyaka kuran kursu ve Kutluhallar kuran kursu gerçekleştirdi. Emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Çocuklarımız emin ellerde” dedi.

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