Kütahya Valiliğinin destekleriyle Kütahya Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Kütahya Cafer Paşa Dârülkurrâsı’nda çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaların son durumu hakkında yerinde bilgiler alan Vali Ali Çelik’e; İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık eşlik etti.

15791582 yıllarında, Ali Paşa Mahallesi, Balıklı Caddesi'nde inşa edilen, klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden biri olan tarihi Kur’an okuma yerinde sona gelindiğini belirten Vali Çelik, yakın zamanda hizmete sunulacak darülkurranın Kütahya’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliği görevlerinde bulunan Cafer Paşa tarafından yaptırılan, sanat tarihi açısından önemli bir yerde duran ve pek çok yönüyle farklılıklar gösteren ayrıcalıklı niteliklere sahip Kütahya Cafer Paşa Dârülkurrâsı, restorasyonunun tamamlanmasının ardından tarihteki amacına uygun işlev kazandırılarak kullanıma uygun hale getirilecek.

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