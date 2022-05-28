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Polisten kaçan alkollü sürücü, kaza yaptı

DHA

Polisten kaçan alkollü sürücü, kaza yaptı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, polisin `dur´ ihtarına uymayan Furkan Çetin (28), otomobiliyle park halindeki TIR´a arkadan çarptı. Kazada yaralanan Çetin´in 1,08 promil alkollü olduğu belirlendi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yunus Timleri, Fuatpaşa Mahallesi´nde dün gece denetim yaparken, 43 PG 049 plakalı otomobilin sürücü Furkan Çetin'e `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymadı, yoluna devam etti. Ekipler de Çetin´in peşine düştü. Fatin Rüştü Zorlu Caddesi´nde otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan Çetin, yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.
Yapılan kontrollerde Çetin'in 1,08 promil alkollü olduğu belirlenen Furkan Çetin, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-05-28 12:18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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