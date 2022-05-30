Kütahya’da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Diş Hekimi Dt. Suna Kurt tarafından ağız ve diş sağlığının önemini anlatmak, doğru diş fırçalama tekniklerini öğretmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Kütahya Merkez Emine Arıoğul İlkokulu, Cahit Zarifoğlu İlkokulu ile İnköy İlkokulunda 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte ağızdiş sağlığı ve genel sağlık ilişkisi, oral hijyen, beslenme ve çürük konularında toplam 831 öğrenciye eğitim verildi.

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