Hisarcık’ta köylüler yağmur duasına çıktı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy’de havaların kurak ve yağmursuz geçmesi nedeniyle köylüler gözleme dağıtıp yağmur duası yaptı.

Bahar aylarında havaların çok kurak geçtiğini ve bölgede uzun süredir yağmur yağmadığını belirten Beyköy Muhtarı Tuncay Kocabaş, ”Gerçekleştirdiğimiz yağmur duasına köy halkı yağ, un ve yakacak odun desteğinde bulundu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurulan sacların başında köylü kadınlarımız büyük bir özveriyle gözleme pişirmeye başlamış ve gün boyu devam etmişlerdir. Yapılan gözlemeler, çevre ve köy halkı ile ilçeye gönderilip vatandaşlara dağıtıldı. Daha sonra İlçe Müftümüz Sebahattin Akyol, köy halkımızın katılımıyla yağmur duası yaptı. Yağmur duasına katkıda bulunan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah” dedi.

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