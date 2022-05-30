Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 37. Olağan Meclis toplantısı ve Sağlıklı Beslenme ve Yerel Yönetimler Toplantısı Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın da katıldığı, Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde 2729 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 37. Olağan Meclis Toplantısı Sağlıklı Beslenme ve Yerel Yönetimler Konferansı yapıldı.

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında Sağlıklı Kentler Birliği’nin sağlıklı şehirler ve sağlıklı bireyler açısından önemini olduğunu dile getirdi. Aktaş, “Sağlıklı Kentler Birliği denilince akla doktor, hastane gibi konular geliyor. Ama bizim yaptığımız her projenin bir boyutunda kesinlikle sağlıkla ilgili bir boyut var. Bir çocuk parkı da olsa, hayvan barınağı da olsa, kanalizasyon çalışması veya imarla alakalı bir mevzu da olsa her çalışmamızın insan sağlığı ile ilgili bir yönü var” dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 37. Olağan Meclis Toplantısı için Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte ülkemizin güzide turizm merkezlerinden birisi olan Ürgüp’e geldik. Sağlıklı kent Kütahya için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaptığımız çalışmaların Türkiye’ye örnek olması ve Kütahya’yı sağlıklı kentler kategorisinde üst sıralara taşımak için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Toplantımızın Birlik üyesi belediyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Konferansa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan, Kütahya Belediyesi Meclis üyeleri ve birlik üyesi belediyelerin yöneticileri katıldı.

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