Kızılçukur Köyü'nde yağmur duası

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Kütahya Tavşanlı ilçesi Kızılçukur köyünde 'Evliyaları Anma Günü ve Yağmur duası yapıldı.

Kızılçukur Düğün Salonu'nda Tavşanlı ilçe müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın ve köy halkının katılımlarıyla dualar yapıldı.

Yüzyıllardır yapılan Evliyalar Günü Anma etkinliği programına Kütahya İl Müftü Yardımcısı İsa Ada, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan ve çok sayıda kişi katıldı.

Dualar sonrasında çevre köy ve şehirlerden gelenlere ikramlarda bulunuldu.

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