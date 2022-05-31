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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Alim Işık: "Girişimcilerimizin yanındayız"

İHA

Başkan Alim Işık: "Girişimcilerimizin yanındayız"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Şehre değer katacak her türlü yatırımı Kütahya Belediyesi olarak önemsiyoruz. Geride bıraktığımız 3 yıllık görev süremiz içinde her yıl sayıları artarak bu tür güzel mekanlar şehrimize kazandırılıyor" dedi.
Kütahya'da Nuri Çayır'ın sahibi olduğu NÇ Plus düğün ve konferans salonları, otel, spa, restaurant ve catering tesisi, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın da katıldığı törenle hizmete sunuldu.
Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, işletmenin Kütahya’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Işık, “Şehre değer katacak her türlü yatırımı Kütahya Belediyesi olarak önemsiyoruz. Geride bıraktığımız 3 yıllık görev süremiz içinde her yıl sayıları artarak bu tür güzel mekanlar şehrimize kazandırılıyor. Bizde bundan mutlu oluyoruz. Bu noktada her türlü yardımı da esirgemiyoruz. Bu bölgede de böyle bir yatırımın gerek düğün salonu olarak gerek konferans salonu gerekse konaklama merkezi olarak şehrimize kazandırılması bizim içinde önemli. Şehrimizde olmayan bir konsepti bu şehre kazandırdıkları için Nuri Çayır ve ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de, "NÇ Plus düğün konferans salonları, otel, spa, restaurant, catering tesisinin açılışını gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Kütahya’mıza yeni bir iş yeri kazandırarak, istihdamımıza katkı sağlayan genç müteşebbisimiz Nuri Çayır ve ailesine teşekkür ediyor, hayırlı işler bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.
NÇ Plus'un açılış törenine AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Kocatürk, MHP KAÇEP Başkanı Hülya Öztürk, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Nihat Kula, Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, Göcenoluk köyü muhtarı Nasuf Şükrü Özyavuz, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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