Kütahya’da bir araçta ve iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta ve iki şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Paşam Sultan Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında

R.M.A. (34) isimli şahsın sevk ve idaresindeki M.B. (29) ve H.E. (24) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 2,32 gr. metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler yapılmak üzereNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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