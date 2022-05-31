Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle İstiklal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 AAD 410 plaka yönetimindeki H.G. 'nin (30) otopark alanına dönüş yaptığı sırada arkasından gelen B.E. (43) idaresindeki 43 AAT 364 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü B.E. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.