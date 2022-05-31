Çavdarhisar’da çalışan kadın personele “KADES” uygulaması tanıtıldı

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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğince çalışan kadın personele “KADES” uygulaması tanıtıldı.

İlçe Emniyet Amirliği Güven Masası Personeli tarafından Çavdarhisar Kaymakamlığı ve Çavdarhisar İlçe Devlet Hastanesinde çalışan kadın personellere 'KADES' uygulamasının kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı.

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