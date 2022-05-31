Tavşanlı'da köylerin durumları değerlendirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde muhtarlarla yapılan toplantıda köylerin genel durumu, ihtiyaç ve talepleri değerlendirildi.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, her ay guruplar halinde gerçekleştirilecek olan Köy Muhtarları toplantısına, daire amirleri ve açık kapı personeliyle katıldı.

Toplantıda, muhtarlarla görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Kanyılmaz, köylerin genel durumu, ihtiyaçları ve gelen talepleri değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.