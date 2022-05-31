Domaniç Hayme Ana MYO’da kariyer fırsatları anlatıldı

Domaniç Hayme Ana MYO’da “Dünden Bugüne Ziraat Bankası ve Kariyer Fırsatları” isimli konferans düzenlendi.

Domaniç Hayme Ana MYO Konferans Salonu'nda Zaferin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı Domaniç Ziraat Bankası Şube Müdürü Halil Ceran'ın yanı sıra MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Vural Akar akademik ver idari personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Müdür Halil Ceran tarafından bankacılık mesleğinde kariyer olanakları, bankalarda ön lisans öğrencilerinin istihdamı, bankacılık mesleğinin avantajları, mesleki donanımın gerekliliği ve bankacılık sektörünün güncel durumu gibi konularda bilgi verip önerilerde bulundu.

Ceran, konferansta ayrıca Ziraat Bankası'nda kariyer yapmak isteyen öğrencilerin hangi yolları izlemeleri gerektiği, hangi sınavlara hazırlanmaları gerektiği, özgeçmiş hazırlarken dikkat edecekleri konular ve mülakatlarda nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında da bilgiler sundu, iş hayatının zor taraflarını ve bu zorlukları aşabilmek için öğrencilerin aldıkları eğitimin önemi vurguladı.

Konferansın ardından Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Vural Akar, Halil Ceran'a etkinlik sonunda plaket sundu.

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