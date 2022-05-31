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Tavşanlı MYO’da “Türk İstiklal Harbi’nde Tavşanlı Havalisi” isimli seminer

İHA

Tavşanlı MYO’da “Türk İstiklal Harbi’nde Tavşanlı Havalisi” isimli seminer

Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda Kurtuluş Savaşının 100. Yılı nedeniyle “Türk İstiklal Harbi’nde Tavşanlı Havalisi” isimli seminer ile Kurtuluşun 100. Yılı Sanat Sergisi etkinlikleri gerçekleştirildi.
15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Akar ve Furkan Dinçer, Emet Belediye Başkanvekili Ramazan Sezer, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selahi Kayar, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Yönetimi, Emet Cevizdere Araştırma Derneği (ECDAD) Derneği Yönetimi, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın ardından Okul Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik'in açılış konuşması ve Arifağa Camisi İmam Hatibi Tahir Tokuş'un şehitler için okuduğu dua ile başlayan etkinliğin devamında tarih araştırmacıları Ali Duyan, Ahmet Öztürk ve Dr. Recep Aydoğdu'nun konuşmacı olduğu “Türk İstiklal Harbi’nde Tavşanlı Havalisi” isimli seminer düzenlendi.
Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir'in yönetiminde gerçekleşen seminere İstiklal Savaşı öncesinde Batı Cephesi ve Tavşanlı Havalisinin genel durumu, bölgede Dr. Fazıl ve Dr. Reşit Galip’in Kuvayı Milliye’ye hazırlık çalışmaları, işgal yıllarında Tavşanlı ve Emet’de yaşanan olaylar, Cevizdere Savaşı, Derbent Köyü’nde Yunanlıların yaptığı katliam, milli birlik ve beraberliğin önemi ile Kurtuluş Savaşı ruhu anlatıldı.

“Sergide el işçiliği eserleri öne çıktı”
Etkinliğin Kurtuluşun 100. Yılı Sanat Sergisi Bölümü'nde ise Tavşanlılı el işçiliği sanatçıları Nuri Fuat Öziğdeci, Ahmet Esen, Yavuz Selim Esen, Tahsin Esen, Ahmet Altınsoy, Abdurrahman Şirin, Tahsin Kırış, Mustafa Kemal Altınsoy ve Hidayet Şen'in el işleme eserleri ile Ressam Dilek Kocaman Yılmazer ve Ressam Mustafa Kemal Altınsoy'un resim tabloları sergilendi. Şair Halil Oral’da etkinlikte yer aldı ve Tavşanlı Şiirini seslendirdi.

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