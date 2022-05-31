Çanakkale gezici müzesi Gediz’de

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Çanakkale Savaşı’nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları yeni nesillere anlatmak için Türkiye’yi gezerek, bugüne değin gündeme gelmeyen ve bilinmeyen materyalleri ziyaretçilere sunan Çanakkale Gezici Müzesi ziyarete açıldı.

Müzeyi Gediz’de ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Çanakkale Destanı hiçbir Türk vatandaşının unutmaması gereken bir konudur. Çünkü atalarımız dedelerimiz bu vatan, bayrak, millet ve ezanımız için kanlarını, canlarını feda etmişler, şehit olmuşlar, gazi olmuşlar ki bugün biz ülkemizde böyle huzurluca ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz. Onlara çok şey borçluyuz” diye konuştu.

Adnan Menderes Yaşam Parkı Gediz Gençlik Merkezi’nde açılan müze 3 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.