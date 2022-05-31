Gediz’de Kuran’ı Kerime geçen minik öğrencilerin taç giyme sevinci

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde Kur'anı Kerim okumaya başlayan anaokulu öğrencileri için taç giydirme töreni düzenlendi.

Gediz Hayme Ana Anaokulu'nda Kur'anı Kerim ve değerler eğitimi derslerine giren Kur'an Kursu Öğreticisi Nebahat Akçay'ın düzenlediği programda, Kur'an'a geçen 11 öğrenciye Taç giydirildi.

Taç giydirme töreni minik öğrencileri Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan’ın selamlama konuşması ile devam eden programda minik öğrenciler dönem boyunca öğrendikleri duaları, sureleri ve ilahileri okudular.

Program sonunda Kur'an'ı Kerim geçen 11 öğrencinin tacını İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Şube Müdürü Osman Avcı ve Hayme Ana Anaokulu Müdür Yardımcısı Fatih Bilgiç giydirdi.

Programa öğrenci velileri, okul öğretmenleri ve idarecileri katıldı. Taç giydirme töreni pasta kesimi ve ikramlarla sona erdi.

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