Kamyon kasasında kaçak göçmenler yakalandı

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Kütahya'da durdurulan kamyonun kasasında, brandanın altına gizlenmiş 92 kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, KütahyaEskişehir karayolu üzerinde yol kontrolleri yaptı. Durdurulan bir kamyonda ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun kasasındaki brandanın altında gizlenen çoğunluğu Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemler için Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, kamyon sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

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