Kamyon kasasında kaçak göçmenler yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyon kasasında kaçak göçmenler yakalandı

İHA

Kamyon kasasında kaçak göçmenler yakalandı

Kütahya'da durdurulan kamyonun kasasında, brandanın altına gizlenmiş 92 kaçak göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, KütahyaEskişehir karayolu üzerinde yol kontrolleri yaptı. Durdurulan bir kamyonda ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun kasasındaki brandanın altında gizlenen çoğunluğu Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler, işlemler için Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, kamyon sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Simav’da zihinsel engelli epilepsi hastasından 2 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Simav’da zihinsel engelli epilepsi hastasından 2 ...
Emet Ashaboğlu Ortaokulunda yıl sonu etkinlikleri
YEREL HABERLER Emet Ashaboğlu Ortaokulunda yıl sonu etkinlikleri
Gediz’de Kuran’ı Kerime geçen minik öğrencilerin taç giyme sevinci
YEREL HABERLER Gediz’de Kuran’ı Kerime geçen minik öğrencilerin taç ...
Çanakkale gezici müzesi Gediz’de
YEREL HABERLER Çanakkale gezici müzesi Gediz’de
Tavşanlı MYO’da “Türk İstiklal Harbi’nde Tavşanlı Havalisi” isimli seminer
YEREL HABERLER Tavşanlı MYO’da “Türk İstiklal Harbi’nde Tavşanlı ...
Domaniç Hayme Ana MYO’da kariyer fırsatları anlatıldı
YEREL HABERLER Domaniç Hayme Ana MYO’da kariyer fırsatları anlatıldı
Tavşanlı'da köylerin durumları değerlendirildi
YEREL HABERLER Tavşanlı'da köylerin durumları değerlendirildi
Kütahya Güzel Sanatlar MYO’dan Hürok Mermer’e teknik gezi
YEREL HABERLER Kütahya Güzel Sanatlar MYO’dan Hürok Mermer’e teknik ...
Çavdarhisar’da çalışan kadın personele “KADES” uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Çavdarhisar’da çalışan kadın personele “KADES” ...
Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ...
18 yaşındaki genç girişimciyi TKDK destekleyecek
YEREL HABERLER 18 yaşındaki genç girişimciyi TKDK destekleyecek
Kütahya Saka Ortaokulunda Bilim Fuarı
YEREL HABERLER Kütahya Saka Ortaokulunda Bilim Fuarı
Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde ruhsatsız silah çıktı
YEREL HABERLER Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde ruhsatsız silah ...
Müdür Başyiğit, Kitap Yazma Komisyonunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, Kitap Yazma Komisyonunu ziyaret etti
DPÜ’de “Bulaşıcı Hastalıklar” konulu konferans
YEREL HABERLER DPÜ’de “Bulaşıcı Hastalıklar” konulu konferans
DPÜ Öğrenci Toplulukları sağlık için voleybol turnuvasında
YEREL HABERLER DPÜ Öğrenci Toplulukları sağlık için voleybol ...
Kütahya Enne İlkokuluna hayırseverden kütüphane
YEREL HABERLER Kütahya Enne İlkokuluna hayırseverden kütüphane
Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu
Kütahya’da bir araçta ve iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir araçta ve iki kişinin üzerinde ...
Öğrencilere gıda güvenirliği ve gıda israfı eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere gıda güvenirliği ve gıda israfı eğitimi
Harlek Termal Otel'de açık havuz ve aupa park hizmete açıldı
YEREL HABERLER Harlek Termal Otel'de açık havuz ve aupa park hizmete ...
Müftü Erkan Karaca'dan uygulamalı bilgi aldı
YEREL HABERLER Müftü Erkan Karaca'dan uygulamalı bilgi aldı
DPÜ Eğitim Fakültesine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan destek
YEREL HABERLER DPÜ Eğitim Fakültesine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik ...
Kütahya’da “2023 ve Gençlik” konulu çalıştay
YEREL HABERLER Kütahya’da “2023 ve Gençlik” konulu çalıştay

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.