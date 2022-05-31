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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA´da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü TIR, bariyerlere çarparak yan yattı. TIR'daki kum yol saçılırken, yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, AfyonkarahisarKütahya kara yolunun 29´ncu kilometresinde meydana geldi. Volkan Çetin kullandığı 43 ABL 399 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan TIR devrilerek yan yattı. TIR´daki kum da yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Çetin, sağlık kontrolü için ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda araç kuyruğu oluştu. TIR´ın kaldırılması ve kumun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-05-31 15:42:06



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