Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45 de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirmelere göre, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı, ancak kısa süreli bir paniğe neden olduğu öğrenildi.

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