Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 43 ABP 396 plaka yönetimindeki N.T.'nin (57) Güzelyurt Caddesi Haşim Benli Bulvarı'na geldiği anda, cadde üzerinde seyir halindeki A.Y.'nin (68) idaresindeki 43 UZ 125 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.Y. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.