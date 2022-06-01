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Kütahya'da gelincik güzelliği

DHA

Kütahya'da gelincik güzelliği


Mustafa AKÇAY/ HİSARCIK (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy'deki boş arazilerde açan gelincikler, görsel güzellik oluşturdu. 
Beyköy'deki yaklaşık 5 dönümlük boş tarım arazisinde gelincikler açtı. Renkli görüntülerin oluştuğu tarlalar, kırmızıya bürünürken, fotoğraf çektirmek isteyenler de yoğun ilgi gösterdi. Doğa fotoğrafçılarının da geldiği tarlalarda bazı ziyaretçiler, piknik yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY
2022-06-01 16:07:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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