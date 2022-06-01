Kütahya'da gelincik güzelliği

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Mustafa AKÇAY/ HİSARCIK (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy'deki boş arazilerde açan gelincikler, görsel güzellik oluşturdu.

Beyköy'deki yaklaşık 5 dönümlük boş tarım arazisinde gelincikler açtı. Renkli görüntülerin oluştuğu tarlalar, kırmızıya bürünürken, fotoğraf çektirmek isteyenler de yoğun ilgi gösterdi. Doğa fotoğrafçılarının da geldiği tarlalarda bazı ziyaretçiler, piknik yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY

2022-06-01 16:07:08



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