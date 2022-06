Kütahya'da özel halk otobüsü esnafı kontak kapatınca belediye tüm araçları seferber etti

Her yıl 200-250 bebek, beyin hasarına yol açabilen "PKU" ile doğuyor



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da belediye meclisinin verdiği zammı yetersiz bulan özel halk otobüsü esnafı kontak kapattı. Belediye Başkanı Alim Işık, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gereken tüm önlemlerin alınacağını belirtirken, kendi makam aracı dahil belediyenin küçük, büyük tüm araçlarını yolcu taşımak için seferber ettiklerini söyledi.

Kütahya´da Belediye Meclisi tarafından Denetimli Özel Halk Otobüslerine yapılan zammı yetersiz bulan esnaf, kontak kapatarak alınan karara tepki gösterdi. Zafertepe Mahallesi´nde bulunan son durakta araçlarını toplayan otobüs esnafı, verilen zammın yetersiz olduğunu, artan maliyetler nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Belediye Meclisi´nden ek zam talebinde bulunan esnaf, istedikleri zammın verilmemesi durumunda sefere çıkmayacaklarını söyledi.

Otobüsçüler adına konuşan Avni Ünver, pandemi sürecinde bütün birikimlerini harcadıklarını ifade ederek, "Pandemi geçtikten sonra ayağa kalkacağız derken, meclisimizden bize uygun fiyat tarifesi çıkmasını beklerken hayal kırıklığı yaratan, öğrenciye 10 kuruş zam yapılan tarife çıktı. Bize geçen meclis toplantısında söz verilmesine rağmen gerekli desteği alamadık" dedi.

'ROTASYONLU KULLANIM HAKKI İPTAL EDİLECEK'

Özel halk otobüslerinin seferleri durdurması üzerine Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık talimatıyla belediye bünyesindeki tüm araçlar yolcu taşımak için seferber edildi. Kontak kapatan otobüs sürücüleri hakkında yönetmeliğe göre hareket edeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Işık, "Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olan bu durumun sonlandırılmaması nedeniyle kontak kapatan ve sefere çıkmayan otobüsçülerin rotasyonlu kullanım hakkı iptal edilecek. Yönetmeliğe göre yapılmayan her seferin ayrı bir ihlal suçu olarak değerlendirilerek ilgililer hakkında idari yaptırımlar ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak yasal işlem yapılacaktır. Otobüs işletmecisi esnaflarımıza sağduyulu olmalarını ve vatandaşları mağdur edecek herhangi bir eyleme kalkışmamalarını istirham ediyorum. Şu andan itibaren duraklarda bekleyen vatandaşlarımızın evlerine iletilmesi amacıyla kendi makam aracım dahil olmak üzere belediyemizin tüm araçları seferber edilmiştir. Kriz çözülünceye kadar her türlü hizmete amadedir. Yarın sabahtan itibaren de her türlü tedbir alınıp, hiçbir öğrencimiz ve vatandaşımız mağdur olmayacak şekilde toplu ulaşımları sağlanacaktır" diye konuştu.

Kütahya Belediye Meclisinde alınan ve esnaf tarafından kabul edilmeyen zamlı tarifede tam bilet 4,30 liradan 6 liraya, ilkokul-lise öğrencilerine 3,10 liradan 3,20 liraya, üniversite öğrencileri 3,75 liradan 4 liraya, üniversite ikamet kart 3,20 liradan 3,40 liraya, kare kodlu bilet 5,50 liradan 7,50 liraya, aktarma 1,50 liradan 2 liraya yükseltilmişti. Üniversite içi binişler ise 1,50 lirada sabit tutuldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-06-01 23:44:35



