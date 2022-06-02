Kütahya’da “Dünya Tütünsüz Günü” standı açıldı

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Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce "Dünya Tütünsüz Günü" çerçevesinde vatandaşlara tütünün insan sağlığına ve çevreye verdiği zararlar hakkında farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla Cumhuriyet Caddesi’nde stant açıldı.

Stantta, sigaranın zararları anlatılarak vatandaşlara karbon monoksit ölçümü yapıldı. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımı durumunda vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri ALO 184 ve SABİM hattı, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara da Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunan Sigara Bırakma Polikliniği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

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