Kütahya'da sigarayı bırakanlar plaketle ödüllendirildi

Yeşilay Kütahya Şube Başkanlığı, sigarayı bırakan 6 kişiyi plaketle ödüllendirdi.

Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, yaptığı açıklamada, kentte Baykal Biçer, Murat Kahraman, Mehmet Çalıkoğlu, Orhan Agahoğlu, Ali Aktı ve Mustafa Olgun'un 'Sigarayı bırakıyorum" çağrısına uyduğunu ifade etti.

Sigarayı bırakmayı vadeden 6 kişiyi 3 ay boyunca takip ettiklerini belirten Ünal, "Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında yaptığımız çalışmada büyük destek gördük. Burada sigarayı bırakanların tespiti yapıldı ve biz de takip yaptık. Yine alışveriş merkezinde de stant açarak insanları sigarayı bırakmaya teşvik ettik. Çalışmalarımızda 3 ay boyunca sigara kullanmamaları halinde onları ödüllendireceğimizi söylemiştik. Bugün de bunu gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

3 öy önce sigarayı bırakan Prof. Dr. Baykal Biçer, "Ben tam 25 yıl sigara içtim. Sigaranın vücuda olan zararlarını hissetmeye başlamıştım. Merdiven çıkarken zorlanıyordum. Şimdi bu olumsuzluklar düzelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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