Kütahya'da “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TEYDEB Destekleri' konulu seminer

"50 TL'ye de var 50 bin TL'ye de" Bu tarla başka!

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek’in konuşmacı olarak katıldığı TEYDEB 15011507 isimli destekler için seminer düzenlendi.

FEF Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'nda Mühendislik Fakültesi, Akıllı Sistemler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ ASTAM) ve Teknoloji Transfer Ofisinin (DPÜ TTO) iş birliğiyle düzenlenen seminere, konuşmacı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek'in yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, DPÜ ASTAM Müdürü Doç. Dr. Serdar Özyön, araştırma merkezlerinin müdürleri ve akademik personel katıldı.

Seminerde TEYDEB'in yapısı, verdiği destekler, 1501 ve 1507 başlıklı destekler ve bu desteklerdeki son yenilikler, iş akış şemaları, projelerin kabul ölçütleri, Başkanlığın verdiği diğer destekler, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirme ve teknogirişim destekleri konusunda sunumlar yapıldı.

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