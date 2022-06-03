5 mahalleyi içine alan Yunus Emre Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesinde başlatılan asfalt serim çalışması sona erdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “İlk kez bir günde bin 170 ton asfalt uygulaması yapıldı” dedi.

Yunus Emre Caddesi ve DS Kavşağının da yer aldığı Fevzi Çakmak Caddesindeki asfalt serim çalışmalarının son gününde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “25 gün önce başladığımız ve tamamlamak üzere olduğumuz Fevzi Çakmak Caddesi, Nuri Karaa Caddesi ve Yunus Emre Caddesi asfaltlama işinin sonuna geldik. Bu çalışma bölgesinde doğrudan etkilenen Ali Paşa Mahallemiz, Yunus Emre Mahallemiz, Yenidoğan Mahallemiz, Cumhuriyet Mahallemiz ve Fatih Mahallemiz sakinleri başta olmak üzere, bu yolları kullanan hemşehrilerimizden özür dileyerek hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

"Kütahya tarihinde bir ilk"

Her iki caddede toplam 12 bin ton asfalt serimi yapıldığını dile getiren Başkan Işık, “Bahsettiğimiz caddelerde toplam 3 bin 100 metre uzunluğunda ve 12 bin ton asfaltın kullanıldığı sıcak asfalt uygulamamız bugün itibariyle tamamlanıp trafiğe açılacak. Sezon başladığından bu yana toplam 20 bin 300 ton sıcak asfalt uygulaması yanında, soğuk asfalt ve diğer imalat çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bugüne kadar Kütahya Belediyemiz tarihinde ilk kez bir günde bin 170 ton asfalt uygulaması yapıldı. Emeği geçen belediyemiz çalışanlarının tamamına teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız, gerek ekipman açısından gerekse yaptığımız her türlü desteği dikkate alarak ellerinden gelen gayreti göstererek en hızlı ve kaliteli hizmeti Kütahyalı hemşehrilerime ulaştırmak için canla başla çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a inceleme gezisinde Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı personel eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.