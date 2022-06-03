TUBİF'te “Uzayda Gastronomi” isimli söyleşi

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (TUBİF) tarafından Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner’in konuşmacı olduğu “Uzayda Gastronomi” isimli söyleşi çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

TUBİF Konferans Salonu'nda öğrencilerin canlı olarak takip ettiği ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kansu Gençer'in yönettiği söyleşiye İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Tekiner, uzayda beslenme, lezzet algısı ve bunun etkenleri, astronotların diyeti, uzayda beslenme konusundaki güncel durum, çalışmalar ve gelişmeler hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Söyleşi sonunda Dr. Öğr. Üyesi Kansu Gençer, Tekiner'e ve öğrencilere teşekkür etti.

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