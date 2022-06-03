Gediz’de 36 adet termal konaklama birimleri ihalesi gerçekleşti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Ilıca Termal Tatil Köyüne yapılacak olan 36 adet termal konaklama birimi inşaatı yapımı ve kiralanması ihalesi gerçekleşti.

Gediz Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın başkanlığında düzenlenen ihale çerçevesinde Ilıca kaplıcası 189 ada 26, 27 parsel üzerinde projesine ve detaylarına uygun 36 adet (2 adet 6’lı, 6 adet 4’lü blok sistemde) termal konaklama birimleri inşaatı yapım kiralama işlemi yapılacak.

1 yıl içinde açılması planlanan söz konusu yapım işi hakkında konuşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “İlçemiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif yap işlet devret usulü ile ihalesi yapıldı.

Ilıca Termal Tatil Köyüne yapılacak olan 36 adet termal konaklama birimi inşaatı yapımı sözleşmesinin imzalanıp yer teslimi yapılmasından sonra 1 yıl içerisinde hizmete açılması planlıyoruz. Termal Tatil Köyü 1.Etap projesi çerçevesinde erkek ve kadın hamamları, aquapark, camii, restaurant ve ticaret alanı inşaatları tamamlandı ve önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Başkan Akçadurak, “Ilıca Termal Tatil Köyü projemizin ilk ayağını tamamlamanın gururunu yaşarken, Özel Banyolar ve 36 adet konaklama projemiz hayata geçiyor. Projelerimiz tamamlandığında Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü’nün ülkemizin ve bölgemizin turizm cazibe merkezlerinden birisi olacağına inancımız tamdır. Bunların yanında Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi Kayak Evi’nin temelleri atıldı. Güzel ilçemiz Termal turizm bakımından da bölgemizin en önemli turizm merkezlerinden birisi olma yolunda ilerlemektedir. Turizmde marka atılımlar yapmaya devam ediyoruz. İhalesi gerçekleşen projelerimizin şimdiden ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.