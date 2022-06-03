Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi'nde mutfak atölyesi açıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aşçılık ve pastacılık kurslarında eğitimine destek amaçlı Halk Eğitim Merkezinde Mutfak Atölyesi açıldı.

Tavşanlı Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezinde Mutfak Atölyesi törenle açıldı.

Mutfak Atölyesi açılışına Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Yıldız, Sedat Cumali Koca, Halk Eğitim Kurum Müdürü Harun Alparslan, Mutfak Atölyesinin yapımına destek veren firma yetkilileri, öğretmen, kursiyerler ve basın mensupları katıldı.

Atölyenin açılmasında emeği geçen firma temsilcilerine plaket ve teşekkür belgeleri Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.