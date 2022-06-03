Kütahya’da 455 ilkokul öğrencisine ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı

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Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce ağız ve diş sağlığının önemini anlatmak, doğru diş fırçalama tekniklerini öğretmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla toplam 455 ilkokul öğrencisine eğitim verildi.

Diş Hekimi Dt. Suna Kurt tarafından, Kütahya Merkez Ticaret Borsası Bölcek İlkokulu, Enne İlkokulu, Kirazpınar İlkokulu, Andız İlkokulu ile Atakent İlkokulunda 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda eğitim gören toplam 455 öğrenciye planlama dahilinde ağızdiş sağlığı ve genel sağlık ilişkisi, oral hijyen, beslenme ve çürük konularında eğitim verildi.

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