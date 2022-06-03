Kütahya’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri

İHA

Kütahya’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri açılış töreni gerçekleştirildi.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Zafer Meydanı Valilik önünde gerçekleştirilecek Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri açılış programı yapıldı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, Eğitim Bir Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Müftü Yardımcısı İsa Ada, Şube Müdürleri Hüseyin Hakan Durum, Mehmet Zorlu, İrfan Kanık ve Zeki Atik, okul ve kurum müdürleri, davetliler ile vatandaşlar katıldı.
Kütahya Halk Eğitim Merkezi halk oyunları gösterisi ve Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü erkek yeleği koleksiyon defilesi yapıldıktan sonra standların açılışı gerçekleştirildi.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve katılımcılar Kütahya Halk Eğitim Merkezi kurslarında ve Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü yapılan çalışmaların sergilendiği standları dolaşarak ürünler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit standlarda yaptığı incelemeler sonrası yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün ilimizdeki temsilcisi olan Hayat Boyu Öğrenme kurumlarımız Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nde bir yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilendiğini, bu yıl serginin temasının "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" olduğunu, sergilenen ürünlerin bu temaya uygun hazırlandığını ifade etti.
Bunun yanında seramikten nakışa, KPSS kursuna, robotik kodlama kursuna kadar halkımızın aklına gelebilecek bütün kursların Hayat Boyu Öğrenme kurslarının da vatandaşın hizmetinde olduğunu dile getiren Müdür Hasan Başyiğit " Bu programın hazırlanmasında, sergilenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma, yöneticilerimize, öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Sergimize bütün Kütahya Halkını davet ediyorum. Sergi boyunca kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan canlı performanslar ve gösteriler de devam edecek. Hayat Boyu Öğrenmenin sloganı halkımız için "Beşikten mezara kadar ilim öğrenme" şiarıyla bütün hayal edebildiğiniz her alanda 3 binden fazla kursumuz programımızda var. Ben bu kurslara bütün halkımızı bu vesileyle davet ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, gün içerisinde, Kütahya Halk Eğitim Merkezi tarafından kurs tanıtımları ve uygulamalı gösteriler, folklor gösterileri, canlı müzik performansları icra edildi.
İl merkezinde ilk gün etkinlikleri Valilik önünde yapılırken, 7 Haziran'a kadar ise Kütahya Halk Eğitim Merkezi'nde etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde de hafta boyunca etkinlikler yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi'nde mutfak atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi'nde mutfak atölyesi ...
Gediz’de 36 adet termal konaklama birimleri ihalesi gerçekleşti
YEREL HABERLER Gediz’de 36 adet termal konaklama birimleri ihalesi ...
Pazarlar'da eğitim şenliği
YEREL HABERLER Pazarlar'da eğitim şenliği
Tavşanlı'da öğrencilerden çevre duyarlılığı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da öğrencilerden çevre duyarlılığı
Kütahya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonları
YEREL HABERLER Kütahya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonları
Gediz’de 18. halı saha futbol turnuvası başladı
YEREL HABERLER Gediz’de 18. halı saha futbol turnuvası başladı
Türk işaret dili eğitimini tamamladılar
YEREL HABERLER Türk işaret dili eğitimini tamamladılar
Kütahya’da Üretim çalışmaları ve iş güvenliği tatbikatı
YEREL HABERLER Kütahya’da Üretim çalışmaları ve iş güvenliği ...
Kütahya’da hasta hakları birimlerinde görev yapan yetkililere, "Hasta Hakları" eğitimi
YEREL HABERLER Kütahya’da hasta hakları birimlerinde görev yapan ...
Gediz spor okulları protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Gediz spor okulları protokolü imzalandı
Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe
YEREL HABERLER Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe
TUBİF'te “Uzayda Gastronomi” isimli söyleşi
YEREL HABERLER TUBİF'te “Uzayda Gastronomi” isimli söyleşi
Hayalinden vazgeçmedi 69 yaşında okuma-yazma öğrendi
YEREL HABERLER Hayalinden vazgeçmedi 69 yaşında okuma-yazma öğrendi
Emet Halk Eğitim Merkezinin yılsonu karma sergisi açıldı
YEREL HABERLER Emet Halk Eğitim Merkezinin yılsonu karma sergisi ...
Başkan Demirci’den Sağlık Bakan Yardımcısına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Demirci’den Sağlık Bakan Yardımcısına ziyaret
Altıntaş’ta etkili olan dolu ekili alanlarda zarara yol açtı
YEREL HABERLER Altıntaş’ta etkili olan dolu ekili alanlarda zarara ...
Kütahya’da 'Evliya Çelebi Gezi Yazısı Yazma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 'Evliya Çelebi Gezi Yazısı Yazma ...
Bir günde bin 170 ton asfalt
YEREL HABERLER Bir günde bin 170 ton asfalt
Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu
Gediz Altınkent İlokulu öğretmenleri Litvanya’ya gitti
YEREL HABERLER Gediz Altınkent İlokulu öğretmenleri Litvanya’ya ...
Başkan Alim Işık: "Destek olan herkese teşekkür ediyorum"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "Destek olan herkese teşekkür ...
Kütahya’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı
YEREL HABERLER Kütahya’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı
Gediz'de piknik alanı yeniden düzenleniyor
YEREL HABERLER Gediz'de piknik alanı yeniden düzenleniyor
Kütahya Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencilerine, "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" eğitimi
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencilerine, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.