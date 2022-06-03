Kütahya Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencilerine, "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" eğitimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi bünyesinde okul öncesi eğitim gören 36 öğrenciye "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personelleri Merve Söyler ve Necibe Ayaz tarafından Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi bünyesinde okul öncesi eğitim gören 36 öğrenciye, "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" eğitimi verildi. Miniklerin yoğun katılımı ve soru cevaplarıyla oldukça keyifli geçen eğitimde, hijyenin önemi, doğru el yıkama ve el yıkamanın önemi, gıda zehirlenmeleri, sağlıklı beslenme ve kahvaltının önemi, gıda israfı ve önlenmesi konuları anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilere, anlatılan konuları içeren küçük çiftçi boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edildi.

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