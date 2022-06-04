Emet’te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Aydıncık köyü Yayla mevkii 4 No’lu bölmede yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını Emet Orman İşletme Müdürlüğü, Örencik ve Çavdarhisar Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.