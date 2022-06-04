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Başkan Işık: "Meydan projesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetişecek"

İHA

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zafer Meydanı projesi için, meydanın 6 Haziran 2022 Pazartesi günü araç trafiğine kapatılacağını söyledi. Başkan Işık, gereken tüm önlemlerin alındığını belirttiği açıklamasında trafik akışını engelleyecek bir durum olmadığını söyledi.

Başkan Işık: "Meydan projesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetişecek"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zafer Meydanı projesi için, meydanın 6 Haziran 2022 Pazartesi günü araç trafiğine kapatılacağını söyledi. Başkan Işık, gereken tüm önlemlerin alındığını belirttiği açıklamasında trafik akışını engelleyecek bir durum olmadığını söyledi.
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık açıklamasında, merak edilen Zafer Meydanı projesinin haziran ayı başı ile birlikte uygulamaya koyduklarını söyledi. Yüklenici firmanın gerekli çalışmalara başladığını ifade eden Başkan Işık, “Bu hafta sonu valilik önündeki etkinlikler ve Pazar günü yapılacak olan sınav nedeniyle 6 Haziran 2022 Pazartesi gününden itibaren meydan inşaatı fiilen başlayacak. Bu sebeple Pazartesi günüden itibaren meydan trafiğe kapatılacaktır. İnşaat alanını etkileyen alanlar Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne yazılan resmi yazı ile alınan karar doğrultusunda, Kara Ahmet Sokak, Akabe Sokak ve Belediye Sokak arasında kalan alan trafiğe kapalı kalacak. Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Bulvarının buluştuğu ve inşaat alanına girmeyen göbek trafiğe açık. Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde trafik akışını engelleyecek bir uygulama olmayacaktır. Halkımızın da bu konuda desteğini bekliyorum” dedi.
İnşaat süresinin resmi sözleşmede 180 gün olarak belirtildiğini ifade eden Başkan Işık, projenin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda meydanı açacak şekilde tüm planlamalarının yapıldığını söyledi. Başkan Işık, yüklenici firmanın gece gündüz çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

“Projemiz trafik akışının sürekli olarak seyir edeceği bir meydan olarak tasarlandı"
Zafer Meydanı’nın dünyada akıllı kavşak olarak bilinen ve trafik ışıklarının olmadığı şekilde tasarlandığını ifade eden Başkan Işık, “Projemiz trafik akışının sürekli olarak seyir edeceği bir meydan olarak tasarlandı. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini dikkate alarak vazonun çevresinde yıldız figürünü andıracak beş havuz yer alacak. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek üzere uyarıda bulunan saygıdeğer hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Art niyetliler bunun haç olarak göründüğü gibi paylaşımlar yapmaya başlayınca, projemizi yeniden tadil ettik. Burada haç değil, olsa olsa yıldız ya da üç hilal olur. Haçla ilgisi olmayan figürü haça benzeterek halkımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara cevabımız budur” diye konuştu.

"Desteklerini ve emeklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum"
Zafer Meydanı’nda toplam 15 bin metrekare imalat yapılacağını söyleyen Başkan Işık, yeşil alanlar başta olmak üzere, peyzaj alanlarının planlandığını ifade etti. Başkan Işık, “Zafer Meydanı’ndaki yürüyüş yolları, ağaçlarımız ve miras öğesi barındıran vazomuz korunacak, havuzumuz yenilenecektir. Vazonun boyutunun küçük kaldığı yönünde birçok hemşehrimizin mesajı bize ulaştı. Vazonun aynen mi korunacağı ya da boyutunun değişeceği sorusu cevabını çiniciler odamız başta olmak üzere, üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi, Anıtlar Kurulu gibi yetkili kurum ve kuruluşlardan oluşan komisyon verecek. Boyutunun değişmesi yönünde karar çıkarsa eski vazomuzu en güzel yerde değerlendireceğiz. Kütahya’ya ve Kütahyalı hemşehrilerime yakışan en güzeli ne ise, Kütahya Belediyesi ancak onu yapacaktır. Desteklerini ve emeklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Projemiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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