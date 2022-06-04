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"Bizim için çevreci olmak; çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır"

İHA

"Bizim için çevreci olmak; çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır"

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kent Park'ta yürüyüş ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe AK Parti Kütahya İl Başkan Vekili Yasemin Aşıkovalı Çakır, il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, kadın kolları ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı.
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Esra Zeytin Sürücüoğlu, yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin orman varlığını dünyada artıran ender ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.
Sürücüoğlu, "Dünya Çevre Günü, 1972 yılından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanmaktadır. Bu yıl ise, 17 Haziran haftası Cumhurbaşkanı’mızın imzasıyla “Türkiye Çevre Haftası” olarak ilan edilmiştir. Bu sayede yalnız bir gün değil bir hafta boyunca tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde; çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır" diye konuştu.

"Sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık"
AK Parti olarak iktidara geldikleri ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştıklarını ifade eden Sürücüoğlu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyuyor, sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak; çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. Bizim için çevreci olmak; ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır. Bizim için çevreci olmak; vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak Millet bahçelerini hizmete sunmaktır. Bizim için çevreci olmak; elektrikli aracımız TOGG’u üretmek, Türkiye’nin iddiasını dünyaya duyurmaktır. Bizim için çevreci olmak; atıkların çöpe atılamayacak kadar kıymetli olduğunu bilip sıfır atık Projesi’ni hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak; atıksu arıtma tesislerini yurdun dört bir tarafında yaygınlaştırmaktır. Bizim için çevreci olmak; Edirne’den Hakkâri’ye kadar kesintisiz bisiklet yolu hedefini ortaya koymaktır. Bizim için çevreci olmak; ülkemizi yeşil kalkınma devrimi ile birlikte 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmaktır. Kütahya olarak evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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