Hisarcık MYO’da Müzik Gecesi

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Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda yönetimin katkılarıyla öğrenciler tarafından hazırlanan bahar yarıyılı müzik gecesi yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, müzik gecesi için hazırlanan öğrencilere, destekleriyle güç veren akademik ve idari personele, teknik desteklerini esirgemeyen Hisarcık Belediyesine teşekkür etti.

Bahar yarıyıl sonu sınavları öncesi moral gecesi olarak düzenlenen gecede öğrenciler tarafından sevilen şarkılar okundu. Dinleyicilerin beğeniyle eşlik ettiği gece, performans gösteren öğrencilere teşekkür belgelerinin takdimiyle son buldu.

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