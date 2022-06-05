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Kütahya’da " Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" konulu eğitim

İHA

Kütahya’da " Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" konulu eğitim

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Merkez Andız İlkokulunda anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" konulu eğitim verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Murat Tekeli ve Gıda Mühendisi Merve Söyler tarafından verilen, "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" konulu eğitimde gıda hijyeni, gıda zehirlenmeleri, el yıkamanın önemi, gıda saklama kuralları, gıda etiketi okuryazarlığı, Gıdanı Koru kampanyası, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili konularda bilgilendirilen öğrenciler eğitime yoğun katılım sağladılar.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin öğrencilere hediyeleri dağıtımı ve “Gıdanı Koru” sloganı ile eğitim sona erdi.

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