Aizanoi Kısa Film Festivali kapanışında Göksel konseri



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve tarihi milattan önce 3000'li yıllara dayanan Aizanoi Antik Kenti'nde bu yıl 2´inci düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali´nin kapanış gecesinde şarkıcı Göksel sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde, Göksel söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Kütahya Valiliği´nin öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) Aizanoi Kısa Film Festivali düzenledi. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 3 gün süren festivalin kapanış gecesinde ise Göksel sahneye çıktı. Dünyanın ilk borsası ve en iyi korunmuş Zeus Tapınağını içinde barındıran Aizanoi Antik Kenti´nde konsere Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları da katıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aizanoi Antik Kenti´nin sadece Kütahya için değil, tüm dünya için özel bir alan olduğunu ifade ederek, "Kütahyamıza düşen bu kültürel değerleri hem kendimiz yaşamalı hem de tüm dünyaya yaşatmalıyız. Korunması ve geliştirilmesi çok önemli. Hem sanatın ve sinemanın değerlendirilmesi hem de bize ait değerlerin evrenselle buluşması için bir çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Vali Çelik´in konuşmasının ardından ise sahneye Göksel çıktı. Söylediği şarkılarla konsere katılan binlerce kişiyi coşturan Göksel, Kütahya´da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Konserin ardından festivalde spor, sağlık, çevre bilinci ve iklim krizi ile kültürel miras kategorilerinde dereceye giren kısa film sahiplerine ödülleri verildi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-06-05 11:13:05



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