'Kuruluştan Kurtuluşa Çanakkale Ruhu ile 2023 Türkiye' projesi

Kuruluştan Kurtuluşa Çanakkale Ruhu ile 2023 Türkiye'sine projesinin en son toplantısı Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde Üniversite Senato salonunda Prof. Dr. Kazım Uysal başkanlığında gerçekleştirildi.

Tavşanlı Belediye Başkan yardımcıları Furkan Dinçer ve Mehmet Ali Akar, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, İlçe Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Cırık, Üniversite temsilcileri ve 40'a yakın Sivil toplum Kuruluşu'nun katıldığı toplantıda ilgili komisyonlar kurularak, komisyonların görevleri ile netleşen projelerin yol haritaları belirlendi.

Her kesim her seviyeden gençliğimize ulaşılabilmesi ve Tavşanlı için sürdürebilir olmasına dikkat çekildi. Projenin Kısa, orta, uzun vadeli çıktıların değerlendirilmesi ve birikimlerin önümüzdeki yıllara da aktarılarak projenin uzun yıllar fayda çıktılarının sürmesi planlanıyor.

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