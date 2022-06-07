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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet MYO’da mezuniyet coşkusu

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu'ndan (MYO) mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Emet MYO’da mezuniyet coşkusu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu'ndan (MYO) mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, protokol üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Bakır, “ Biz sizlere bir anahtar verdik. Bu anahtarı kullanarak içeri girip deryaya dalmakta, kullanmayıp bir kenara bırakmakta sizin elinizde. Sizlerden geleceğe yönelik hedeflerinizi belirlemenizi ve amacınız doğrultusunda hareket etmeninizi bekliyorum” dedi.
Öğrenci velilerine yaşamın her alanında çocuklarına değer vererek onların kararlarına saygı duyarak doğru yönlendirmeler ile yanlarında olmalarını isteyen Müdür Bakır, gönül sahibi olarak şekillendirdikleri gençlere katkılarından dolayı öğretim üyelerine teşekkür etti.

"Veterinerlik Fakültesi'ni birincilikle bitirdim"
Törende konuşan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, her birini kültür elçisi olarak gördükleri öğrencilere birer hemşerilik beratı vereceklerini söyleyerek, ”Hayatınızın devamında evlerinizde, iş yerlerinizde Emet hemşerilik beratlarını duvarlarınıza asmanızı bekliyoruz. Her şey hayal etmekle başlar. Hayaller ideallere ve hedeflere dönüşür. Azim ve gayretle birleşirse başarı gelir. Bundan 18 yıl önce bende ilk önce Meslek Yüksekokulundan mezun oldum. Daha sonra 13 yıl öncede Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini birincilikle bitirdim. Meslek Yüksekokulları yükseköğrenimde ara lokomotif görevi görmektedir. Bakınız okul hocalarımızdan Öğr. Gör. Dr. Rıdvan Sezgin gibi hocalarımız akademik teşvik ödülleri ile eğitim hayatlarına devam ediyor. Bunlar size örnek model olmalı. Bizler Emet ve Emetli idareciler olarak gönüllerinize girebildiysek, sizden hayatınızın bundan bölümünde ilçemizin gönül elçileri olarak tanıtımını yapacağınıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek törende yaptığı konuşmada, mezuniyet demenin hayatta yeni bir aşamaya geçmek olduğunu ifade ederek, ”Akademik hayatınızın sizlere kazandırdığı analiz etme yetisi analitik düşünce ile hayatınızda ya seveceğiniz bir iş yapım ya da yaptığınız işi sevin. Ailelerimiz sizlere dualarıyla desteklerken bugün bizzat buraya gelerek hayat boyu yanınızda olacaklarını da göstermiştir. Onlara ve vatana millete layık evlatlar olarak eğitim ve hayatına devam etmeniz temennilerimle hepinizi tebrik ediyor, hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Hayatta her alanda başarılı olmak çalışmaya değil, çok ama çok çalışmaya bağlıdır"
Programda konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, 100.yılda kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’nın Gazi Emet ilçesinde öğrencilerini gurur gününde birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, ”Bu toprakların her karışı şehit kanlarıyla sulanmış aziz topraklardır. Sizlerin de şehitlerimize ve ecdadımıza layık gençler olarak bu ülkede bayrağın inmemesi ve ezanın susmaması için, ülkemizin ilerlemesi için çalışacağınıza şüphemiz yoktur. Hayatta her alanda başarılı olmak çalışmaya değil, çok ama çok çalışmaya bağlıdır” dedi.
Öğrenci velilerine geldikleri için, öğretim üyelerine ise eğitim döneminde hizmetleri için teşekkür eden Rektör Uysal, İlçe Kaymakamı Belediye Başkanına hitabende okula verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, ” Okulumuza sahip çıkarak bu seviyelere gelmesine vesile oldunuz. Bundan sonrada yine okulumuza sahip çıkarak Gazi Emet Meslek Yüksekokulumuzun daha da ileriye gitmesi, yeni bölümler açılarak büyümesine katkı sağlayacağınızdan şüphemiz yoktur ”diye konuştu.
Mezun olan öğrenciler adına konuşma yapan ve son 3 dönemin değerlendirmelerine göre akademik yıl dönem birincisi olan Kimya teknolojisi öğrencisi Aysel İlgin okul hocalarına ve yönetime teşekkür eden bir konuşma yaparak, mezuniyet kütüğüne künyesini çaktı.
Mezuniyet töreninde Meslek Yüksekokulu halk oyunları ekibinin gösterileri ilgi ile izlendi. Daha sonra bölümlerinde ilk 3 dereceye giren öğrenciler protokol üyeleri tarafından belgelerini aldı.
Öğrencilerin hep birlikte kep atma heyecanı yaşadığı tören geleneksel Özbek pilavı ikramı ile sona erdi.

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